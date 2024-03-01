Микаил Джаббаров обсудил сотрудничество в рамках COP29 с министром ОАЭ

Азербайджан и ОАЭ обсудили потенциальные области сотрудничества в рамках COP29.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Во время встречи с министром энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухайлом Мохамедом Аль Мазруэем мы выразили удовлетворение успешным партнерством в реализации проектов в области "зеленой" энергетики. Мы также обсудили инвестиционные возможности для расширения нашей совместной деятельности и изучили потенциальные области сотрудничества в рамках COP29", - говорится в публикации.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года. Азербайджан примет мероприятие в ноябре этого года.

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