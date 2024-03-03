https://news.day.az/economy/1641962.html Кувейт принял решение о пересмотре объема добычи нефти
Кувейт принял решение о пересмотре объема добычи нефти
Кувейт продлевает на второй квартал дополнительное добровольное сокращение добычи нефти, о котором несколько стран ОПЕК+ договорились на встрече в ноябре 2023 года, передает Day.Az.
В первом квартале 2024 года Кувейт обязался сократить производство на 135 тысяч баррелей в сутки. Он стал первой страной из государств ОПЕК+, которая объявила о продлении мер по снижению добычи нефти.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре