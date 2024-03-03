Кувейт принял решение о пересмотре объема добычи нефти

Кувейт продлевает на второй квартал дополнительное добровольное сокращение добычи нефти, о котором несколько стран ОПЕК+ договорились на встрече в ноябре 2023 года, передает Day.Az.

В первом квартале 2024 года Кувейт обязался сократить производство на 135 тысяч баррелей в сутки. Он стал первой страной из государств ОПЕК+, которая объявила о продлении мер по снижению добычи нефти.

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