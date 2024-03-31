Европа переживает серьезные проблемы в нефтеперерабатывающей отрасли

Более пятой части мировых нефтеперерабатывающих мощностей находится под угрозой закрытия. Как передает Day.Az, об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет энергетической консалтинговой компании Wood Mackenzie.

По оценке аналитиков, подобные риски существуют у 21% из 465 проанализированных активов. Причина кроется в снижении рентабельности бензина и мерах по сокращению выбросов углекислого газа, пояснили эксперты.

Наибольшее количество объектов с высоким уровнем риска находится в Европе. Речь идет об 11 НПЗ, на долю которых приходится 45% от общего числа предприятий на гране закрытия.

Ожидается, что рентабельность бензина к концу этого десятилетия еще сильнее сократится по мере снижения спроса и смягчения санкций в отношении России, а ожидаемые налоги на выбросы углерода "начнут кусаться". В результате эксплуатационные расходы могут вырасти настолько, что закрытие окажется единственным вариантом, резюмировала старший аналитик Wood Mackenzie по маслам и химикатам Эмма Фокс.

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