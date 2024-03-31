Цены на газ в Европе сократились

Цена газа в Европе по итогам января - марта 2024 года упала на 17% - до около $306 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, основными факторами снижения стали теплая погода, высокая заполненность газовых хранилищ и снижение спроса на газ в ЕС.

Если 29 декабря 2023 года фьючерсы на газ торговались около $367 за 1 тыс. куб. м, то 28 марта торги закрылись на уровне $306 - на 17% ниже по сравнению с началом года.

В декабре 2023 года средняя цена газа в Европе составляла порядка $408 за 1 тыс. куб. м, но затем происходило ее постепенное снижение: в январе - до $337 (на 53% ниже в годовом выражении), в феврале - до $288 (-51%), в марте - до $302 (-38%).

Падение стоимости газа произошло благодаря высокой заполненности газовых хранилищ и относительно теплой погоде. Сейчас они заполнены на рекордные 59% для данного времени года. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа прошлого года, а к началу сезона отбора накопили в них рекордные 99,63%.

Кроме того, доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в текущем году в целом оказывается выше, чем в 2023 году.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!