Китай нарастил закупки нефти

В первом квартале 2024 года Китай нарастил объемы закупок нефти и природного газа. Об этом говорят данные главного таможенного управления КНР, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Импорт нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 0,7 процента, до 137,3 миллиона тонн. В денежном выражении поставки выросли на 0,6 процента, до 80,8 миллиарда долларов.

За тот же период импорт природного газа в КНР подскочил на 22,8 процента, до 32,7 миллиона тонн. В ценовом выражении в январе-марте было отмечено снижение на 1,9 процента по сравнению с первым кварталом 2023 года, до 16,5 миллиарда долларов. Поставки угля в республику выросли до 115,89 миллиона тонн (плюс 13,9 процента) на сумму 12,03 миллиарда долларов (минус 11,8 процента).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!