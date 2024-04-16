МВФ назвал основные драйверы экономики России

Четыре фактора помогают России удерживать экономику на плаву.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала сегодня заместитель директора исследовательского департамента МВФ Петя Коева Брукс в ходе брифинга, посвященного докладу по перспективам развития мировой экономики (World Economic Outlook) в рамках Весенних совещаний МВФ в Вашингтоне.

Она отметила, что первым фактором является продолжающийся экспорт нефти из этой страны.

"Во-вторых - это большое количество корпоративных инвестиций, в том числе от государственных предприятий. В-третьих, мы также наблюдаем значительную устойчивость частного потребления. И последнее, но не менее важное: государственные расходы. Хотя там мы наблюдаем гораздо больший рост расходов, связанных с безопасностью, и общих расходов", - сказала Брукс.

Она отметила, что темпы роста экономики России по-прежнему значительно ниже тех, которые были до войны в Украине.

"Ожидается, что российская экономика по-прежнему столкнется с препятствиями", - добавила Брукс.

Отметим, что 15 апреля в Вашингтоне стартовали Весенние совещания Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

Основные министерские встречи и мероприятия пройдут 17-19 апреля, а другие встречи - 15-20 апреля.

В числе основных мероприятий заседания Комитета по развитию и Международного валютно-финансового комитета МВФ, на которых обсуждается ход работы Группы Всемирного банка и МВФ.

Весенние совещания собирают вместе руководителей центральных банков, министров финансов и развития, парламентариев, представителей частного сектора, организаций гражданского общества и ученых для обсуждения вопросов, вызывающих глобальную озабоченность, включая вопросы мировой экономики, искоренение бедности, экономическое развитие.

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