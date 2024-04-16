Курс биткоина обвалился

Курс биткоина за последние сутки обвалился на порядка 3 000 долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Binance.

Накануне биткоин поднимался выше отметки в 66 000 долларов, однако так и не смог закрепиться на этом уровне. В ночь на 16 апреля курс первой криптовалюты упал примерно на 5%, опустившись до 62 000 долларов в паре к стейблкоину USDT. К 13:39 по бакинскому времени биткоин стоил 63 438,36 долларов (-4,83%).

Давление на курс биткоина оказывает геополитическая ситуация, а также укрепление доллара, отмечают аналитики.

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