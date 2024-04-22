Сектор туризма в Баку развивается быстрыми темпами.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам генеральный секретарь Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Лазар Комэнеску в кулуарах первого заседания высших учебных заведений, специализирующихся в области туристического образования в рамках ОЧЭС.

"Туризм в Азербайджане, особенно в Баку, продолжает развиваться быстрыми темпами. Впечатляет, как город становится все более красивым и привлекательным для посетителей", - подчеркнул он.

Комэнеску упомянул, что туризм является одной из областей сотрудничества в Черноморском регионе с наибольшим потенциалом.

"Я убежден, что сегодняшняя конференция и вклад ее участников будут иметь особое значение для определения новых путей и возможностей развития сотрудничества в области туризма", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит первая встреча образовательных учреждений ОЧЭС по туризму с целью обсуждения сотрудничества, перспектив и проблем в сфере туристского образования.

Во встрече принимают участие официальные представители государств и туристических образовательных учреждений из 11 стран-членов организации, включая Азербайджан, Турцию, Россию, Албанию, Болгарию, Грузию, Грецию, Молдову, Румынию, Сербию и Украину, а также представители Всемирной туристской организации ООН.

Согласно данным Госагентства Азербайджана по туризму, в январе-марте текущего года Азербайджан посетили 513 413 иностранцев, что на 39 процентов превышает аналогичный показатель 2023 года (369 072).

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