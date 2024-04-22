Эксперт об отмене двойного налогообложения между Азербайджаном и Турцией

Резиденты Азербайджана, если они осуществляют деятельность в Турции, облагаются налогом как в Азербайджане, так и Турции. Суть отмены двойного налогообложения в том, что резидент Азербайджана при налогообложении в Турции представляет в Азербайджане документ об уплате налога, и на его основании этот налог с предпринимателя в стране уже не взимается.

Об этом в понедельник сказал Trend эксперт-экономист Эльдениз Амиров, передает Day.Az.

"Сумма уплаченного налога не должна превышать сумму, подлежащую выплате в Азербайджане. То есть неправильно было бы говорить, что это решение в какой-то форме окажет серьезное влияние на oнлайн-торговлю", - сказал он.

"Не думаю, что произойдет серьезное удешевление товаров, ввозимых в нашу страну посредством Trendyol. Двойное налогообложение отрицательно сказывается в той или иной форме на межгосударственном капитале, движении технологий. Отмена двойного налогообложения устраняет эти препятствия. Тем самым создается благоприятная среда для иностранных инвесторов. Азербайджан уже отменил двойное налогообложение с 57 странами. Я думаю, что братской стране это тоже было очень необходимо", - добавил Амиров.

Напомним, что между Азербайджаном и Турцией отменяется двойное налогообложение в отношении налогов на доходы.

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