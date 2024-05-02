Грузия надеется на сотрудничество с АБР по проекту кабеля по дну Черного моря

Грузия надеется на сотрудничество с Азиатским банком развития (АБР) по проекту кабеля по дну Черного моря, который предусматривает поставки "зеленой" энергии из Азербайджана в Европу.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Совета управляющих и управляющий от Грузии в АБР, министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили, выступая на деловой сессии Совета управляющих Азиатского банка развития в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

В своем выступлении он рассказал о роли Азиатского банка развития в процессе помощи странам региона и отметил, что сегодня, учитывая глобальные трудности, поддержка АБР особенно важна в реализации реформ в странах региона.

Лаша Хуцишвили упомянул, что главными принципами как Азиатского банка развития, так и других партнеров по развитию должны быть гибкость и решительные действия в ответ на различные вызовы.

По его словам, быстрым восстановлением экономики в государственном и частном секторах Грузия доказала свою приверженность политике устойчивого развития.

Хуцишвили подчеркнул, что несмотря на проблемы глобального масштаба, в течение двух лет в стране наблюдался двузначный экономический рост.

Он также упомянул о том, что сильные экономические и финансовые параметры Грузии обеспечивают прочную основу для долгосрочного стратегического планирования.

"Грузия продолжает успешное сотрудничество с Азиатским банком развития, портфель которого составляет около 4,5 миллиарда долларов США. Мы надеемся, что будущее сотрудничество с АБР будет осуществляться в приоритетных для Грузии областях, таких как энергетическая безопасность и независимость, экологически чистое и возобновляемое производство, а также связность, передача электроэнергии, включая проект подводного кабеля в Черном море, автомагистрали и цифровая инфраструктура. Сегодня нам всем нужна сильная региональная синергия и поддержка партнеров, ориентированных на развитие. Желаю каждому из вас больших успехов в процессе выхода из кризиса", - добавил Лаша Хуцишвили.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое пройдет со 2 по 5 мая - "Мост в будущее".

Первое заседание Совета управляющих состоится 4 мая. Открытие ознаменует официальное начало ежегодного собрания. Это мероприятие, на котором присутствуют почетные гости из страны-организатора. С заявлениями выступят президент АБР Масацугу Асакава и министр финансов Грузии, председатель Совета управляющих АБР Лаша Хуцишвили.

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, международных организаций и организаций гражданского общества, молодежи, научных кругов и средств массовой информации.

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