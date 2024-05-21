У Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда на данный момент более 10 проектов.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Азербайджанского агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе II Межрегионального форума Азербайджан-Узбекистан в Губе.

"Узбекистан инвестирует во взаимный фонд с Азербайджаном. Мы очень надеемся, что все больше и больше будем реализовывать новые проекты", - подчеркнул он.

Юсиф Абдуллаев отметил, что до конца года планируется проведение еще одного крупного мероприятия.

По его словам, этот визит станет новым этапом развития отношений между двумя государствами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!