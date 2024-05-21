Азербайджан планирует сотрудничать с Узбекистаном в сфере текстиля на освобожденных территориях

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана планируется совместная с Узбекистаном работа в сфере текстиля. На начальном этапе предполагается открыть более 400 новых рабочих мест.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе II Межрегионального форума Азербайджан-Узбекистан в Губе.

"Касаясь другого приоритетного направления наших экономических связей - инвестиционного сотрудничества, я хочу отметить созданную в начале прошлого года Азербайджано-узбекскую инвестиционную компанию с уставным фондом в 500 миллионов долларов США", - подчеркнул он.

Министр экономики упомянул, что направления деятельности Азербайджано-узбекской инвестиционной компании призваны стимулировать взаимные инвестиции, торговлю и в целом экономическое партнерство, способствуя дальнейшему укреплению экономических связей.

"Наше партнерство с Узбекистаном носит многосторонний характер и охватывает самые различные сферы экономики", - добавил Микаил Джаббаров.

Он также заявил, что между странами наблюдается существенный прогресс в традиционных областях, таких как хлопководство и шелководство, проводятся работы в Имишлинском районе Азербайджана для создания совместного хлопкового кластера.

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