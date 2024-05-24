Средний коридор играет одну из основных ролей для Востока и Запада

Источник: Агентство международной информации Trend

Средний коридор уже играет одну из основных ролей в транзите между Востоком и Западом.

Об этом заявил в эксклюзивном интервью Trend в пятницу министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов, передает Day.Az.

"Средний коридор уже сегодня проявляет себя как один из основных транспортных маршрутов между Востоком и Западом. Мы намерены еще активнее сотрудничать в развитии этого коридора с нашими коллегами из Азербайджана, Казахстана и Туркменистана", - сказал Махкамов в кулуарах саммита ITF в Лейпциге.

Узбекистан, по его словам, заинтересован и даже вынужден диверсифицировать маршруты для своего экспорта и импорта.

"Мы просто-напросто вынуждены увеличивать транзитные потоки и одновременно диверсифицировать маршруты транспортировки грузов, находить новые коридоры для товаров, которые мы импортируем и экспортируем. Причина - в геополитической ситуации, ведь поменялась вся логистическая цепочка", - добавил Махкамов.

Министр отметил, что странам-участницам Среднего коридора еще есть, над чем работать и в первую очередь над тарифами и инфраструктурой.

"Тарифы по Среднему коридору на сегодняшний день не очень конкурентоспособны по сравнению с Северным и Южным маршрутами. Согласованная нами скидка, что называется, выравнивает ситуацию в плане железнодорожных грузоперевозок по сравнению с другими коридорами", - сказал Махкамов.

Речь идет о скидке на тарифы в размере 50%, подчеркнул министр.

"В пятистороннем формате железнодорожные администрации стран, через которые проходит этот маршрут, согласовали тарифные преференции. Полагаю, это поможет увеличить объем грузоперевозок по коридору", - добавил он.

По словам Махкамова, у Среднего коридора имеется большой потенциал.

"Конечно, еще есть инфраструктурные вопросы, которые нужно решать. Нужно расширять некоторые участки коридора, где образуются пробки. Но мы видим, как наши коллеги из Казахстана и Туркменистана, а также из Азербайджана и Грузии работают над решением имеющихся вопросов, и это вселяет уверенность, что Средний коридор будет одним из главных транзитных маршрутов", - заключил узбекский министр.

Отметим, что 22-24 мая 2024 года в Лейпциге (Германия) под председательством Литвы проходит саммит ITF по транспорту, способствующему устойчивой экономике. Участники обсуждают и обмениваются идеями о том, как транспорт может способствовать экономическому росту, одновременно способствуя экологической и социальной устойчивости.

Международный транспортный форум (ITF) является межправительственной организацией, в которой участвуют более 60 стран, включая Азербайджан.

ITF учрежден в 2006 году при ОЭСР как правопреемник Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ), действующей с 1953 года.