В Турции раскрыли объем добытого в Черном моря газа

Объемы добычи природного газа на месторождении Сакарья в Черном море достигли 5 миллионов кубометров в сутки, сообщил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, передает Day.Az.

"На данный момент мы добываем 5 миллионов кубометров газа в сутки на месторождении Сакарья, что является рекордным показателем. В первом квартале следующего года мы планируем удвоить добычу до 10 миллионов кубометров в сутки," - заявил министр.

Министр также отметил, что к 2028 году объемы добычи газа в Черном море планируется увеличить в пять раз.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в апреле прошлого года дал старт поставкам черноморского газа с месторождения Сакарья в страну. По плану, с выходом проекта на полную мощность будет добываться до 60 миллионов кубометров газа в сутки, что покроет 30% потребностей Турции в природном газе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!