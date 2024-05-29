PASHA Bank в прошлом году достиг значительных успехов в сфере IT и кибербезопасности.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор и председатель правления PASHA Bank Джавид Гулиев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"В сфере информационных технологий, данных и кибербезопасности достигнуты значительные успехи в рамках стратегического периода. Одним из ключевых достижений стало внедрение интеграции с цифровой платформой SIMA, что позволило повысить эффективность и безопасность работы. Для мониторинга мобильных приложений клиентов была успешно использована система Sentry, что обеспечило своевременное выявление и устранение потенциальных угроз", - сказал он.

По словам Гулиева, также была внедрена стандартизация платежных поручений по ISO 20022, что значительно улучшило качество и скорость обработки финансовых транзакций.

"Кроме того, для повышения уровня обслуживания клиентов частного банковского сектора была успешно интегрирована система CRM. Особого внимания заслуживает проект "Кибер-риск", начатый в 2021 году. В рамках этого проекта были проведены стресс-тесты и учтено множество критических сценариев для своевременного выявления и устранения значимых рисков. Это позволило значительно усилить защиту информационных систем. Не менее важным достижением стало внедрение системы Swift GPI, которая предоставляет клиентам возможность оперативно отслеживать статус своих международных платежей. Благодаря этой системе процесс международных транзакций стал более прозрачным и надежным", - добавил он.

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