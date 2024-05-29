Азербайджан и Иран договорились о режиме работы Аразского водохранилища

В городе Тебриз состоялась 53-я встреча Постоянной совместной комиссии Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран по использованию водных и энергетических ресурсов реки Араз.

Об этом в среду Day.Az сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.

В заседании под руководством сопредседателя азербайджано-иранской совместной комиссии с азербайджанской стороны, представителя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Закира Гулиева приняли участие представители агентства и министерства экологии и природных ресурсов, а также представители соответствующих структур Нахчыванской АР.

На встрече был обсужден ряд вопросов. Так, были определены режим работы Аразского водохранилища и распределение воды между двумя странами, подготовлены соответствующие таблицы распределения по совместному использованию водных и энергетических ресурсов на реке Араз, подписан Протокол, говорится в сообщении госагентства.

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