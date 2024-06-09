Представитель Masdar о стратегических инициативах компании в Азербайджане

В последние годы Азербайджан стал свидетелем значительных инвестиций в развитие и восстановление своей энергетической инфраструктуры, что ознаменовало заметный сдвиг в сторону возобновляемых источников энергии. В условиях растущего интереса к альтернативным энергетическим областям иностранные компании, в частности, уважаемая компания MASDAR из ОАЭ, сыграли ключевую роль в стимулировании этой трансформации. Непоколебимая приверженность MASDAR-a продвижению концепции чистой энергии в Азербайджане сыграла важную роль в ускорении прогресса в этом секторе.

Важной вехой в этом сотрудничестве стала успешная эксплуатация Гарадагской солнечной электростанции (ГЭС) в прошлом году, ознаменовавшая начало новой эры в энергетическом ландшафте Азербайджана. Примечательно, что GES является первой электростанцией в стране, построенной при значительных иностранных инвестициях, что означает знаковое достижение на пути развития возобновляемой энергетики Азербайджана.

Еще одним подтверждением этого партнерства стала недавняя церемония закладки фундамента, состоявшаяся 4 июня во время Бакинской энергетической недели, где в сотрудничестве с MASDAR-ом были инициированы три амбициозных проекта: Нефтчалинская и Билясуварская солнечные электростанции, а также Абшерон-Гарадагская ветряная электростанция. Эти проекты, совокупная установленная мощность которых составляет 1000 МВт, знаменуют собой значительный скачок вперед в развитии потенциала возобновляемой энергетики Азербайджана.

Кроме того, в рамках Бакинской энергетической недели были подписаны ключевые соглашения акционеров между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и MASDAR по трем предприятиям по возобновляемым источникам энергии, охватывающим проекты ветровых и солнечных электростанций по всему Азербайджану.

В эксклюзивном интервью Azernews Марьям Аль Мазруи, руководитель отдела развития и инвестиций MASDAR, подробно рассказывает о видении компании и стратегических инициативах в Азербайджане, проливая свет на их совместные усилия по стимулированию устойчивого энергетического развития в регионе.

- Какие ключевые соглашения были подписаны между MASDAR и Азербайджаном после открытия Гарадагского солнечного парка?

- Азербайджан занимает ключевую позицию в качестве стратегического партнера. В октябре прошлого года мы отпраздновали открытие крупнейшей в регионе действующей солнечной электростанции - Гарадагского солнечного парка, мощность которой составляет 230 мегаватт. Одновременно мы заключили инвестиционное соглашение по трем дополнительным проектам, включая два проекта по солнечной фотоэлектрической энергии и один проект по наземной ветроэнергетике. Примечательно, что эти соглашения и церемония инаугурации были отмечены присутствием уважаемых высокопоставленных лиц, в том числе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и доктора Султана Аль-Джабера, министра промышленности и передовых технологий ОАЭ, председателя MASDAR-a и президента COP28.

Что касается недавнего объявления о проекте мощностью в один гигаватт, то это подчеркивает наше успешное партнерство с Азербайджаном и нашими ключевыми заинтересованными сторонами, Министерством энергетики и ОАО "Азерэнержи". Мы с энтузиазмом относимся к расширению нашего присутствия на этом стратегическом рынке, о чем свидетельствует наша приверженность проекту солнечной фотоэлектрической станции в Гарадаге.

В 2022 году мы еще больше укрепили наше сотрудничество путем подписания двух соглашений о реализации, что стало важной вехой, достигнутой во время Бакинской энергетической недели в историческом городе Шуша. Эти соглашения охватывают комплексную программу по выработке электроэнергии в 10 гигаватт, начальный этап которой рассчитан на четыре гигаватта. Проведенное вчера новаторское мероприятие, на котором присутствовали Президент Ильхам Алиев и министр промышленности и высоких технологий ОАЭ и председатель совета директоров MASDAR-a Султан Ахмед Аль-Джабер, ознаменовало начало этой амбициозной программы. Примечательно, что первый этап охватывает ряд технологий, включая солнечную фотоэлектрическую энергию, береговую ветроэнергетику, морскую ветроэнергетику и потенциал зеленого водорода, что отражает нашу приверженность продвижению разнообразных решений в области возобновляемых источников энергии.

- Как MASDAR видит свое будущее сотрудничество и проекты в Азербайджане, особенно в контексте развития возобновляемых источников энергии?

- Как вам известно, правительство поставило цель достичь 30 процентов возобновляемой энергии к 2030 году, и MASDAR полностью соответствует этому видению. Объединенные Арабские Эмираты и Азербайджанскую Республику связывают прочные отношения, распространяющиеся даже на наше руководство. Наши переговоры с Министерством энергетики проводились на двусторонней основе, что отражает совместный подход, при котором мы действуем как единая команда. На самом деле, мне выпала честь иногда считаться частью азербайджанской команды. Мы считаем, что успешная реализация инициатив в области возобновляемой энергетики зависит от сотрудничества между MASDAR, Министерством энергетики и "Азерэнерго".

Прозрачность является краеугольным камнем нашего подхода, поскольку мы стремимся поддерживать доверие всех заинтересованных сторон. Стоит отметить, что недавний проект мощностью в один гигаватт, в частности Карадагская инициатива, на 100 процентов разработан MASDAR. Однако мы также тесно сотрудничаем с нашим стратегическим партнером SOCAR, который владеет долями в этих проектах. Это партнерство демонстрирует нашу приверженность работе рука об руку с местными заинтересованными сторонами для стимулирования развития возобновляемых источников энергии в Азербайджане.

- Как глобальный опыт и знания MASDAR в области чистой энергетики способствуют партнерству с Азербайджаном?

- При обсуждении MASDAR важно подчеркнуть наш обширный опыт работы в качестве одного из крупнейших разработчиков экологически чистой энергии в мире. Благодаря проектам, охватывающим более 40 стран на шести континентах, мы зарекомендовали себя как лидеры в этой области. В настоящее время наш портфель включает 20 гигаватт мощностей возобновляемой энергии, включая действующие, строящиеся и находящиеся на стадии разработки проекты.

С точки зрения MASDAR, у нас есть четкий мандат на увеличение мощности нашего портфеля возобновляемых источников энергии до 100 гигаватт к 2030 году. Азербайджан занимает для нас ключевую позицию как стратегический рынок. В прошлом году мы занимались проектами общей мощностью 230 мегаватт. В этом году эта цифра значительно выросла до 1,2 гигаватт, что демонстрирует нашу приверженность целям страны в области возобновляемой энергетики.

Мы по-прежнему привержены тесному сотрудничеству с Министерством энергетики и другими ключевыми заинтересованными сторонами для расширения нашего присутствия и внесения вклада в энергетический переход Азербайджана. Примечательно, что Азербайджан поставил амбициозные цели, стремясь не только достичь 30 процентов возобновляемой энергии к 2030 году, но и экспортировать зеленую электроэнергию в соседние страны и, возможно, в Европу. MASDAR стремится участвовать в этих инициативах и сотрудничать с Министерством энергетики для поддержки экспорта зеленой энергии в соседние страны, как только будут завершены и завершены технические технико-экономические обоснования.

- Каковы более широкие последствия инвестиций и проектов MASDAR в Азербайджане для региональной энергетической динамики и усилий по устойчивому развитию?

- При рассмотрении MASDAR наша задача заключается в разработке проектов возобновляемой энергетики по всему миру. Мы очень активны на всех шести континентах, уделяя особое внимание региону, но также распространяясь и на другие регионы. Наши основные технологические направления включают солнечную фотоэлектрическую энергию, береговую ветроэнергетику и морскую ветроэнергетику. Тем не менее мы также изучаем другие направления, такие как технологии переработки отходов в энергию, геотермальные технологии и технологии хранения энергии, такие как батареи.

Я бы подчеркнула, что мы не ограничиваем себя ни в технологиях, ни в странах. Где бы мы ни работали, мы стремимся расширять свое присутствие и активно ищем возможности на новых рынках.