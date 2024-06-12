В Азербайджане планируется проведение семинара по цифровизации компаний в рамках СОР29.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказала представитель UNESCAP Хизер Страус (Heather Strauss) в кулуарах проходящего в Баку семинара по индексу готовности интеллектуальной промышленности.

"Завтра состоится семинар, участие в котором примут 15 стартапов. Среди них 11 проектов из Азербайджана, а также по два из Турции и Таджикистана. Мероприятие будет посвящено цифровизации компаний в рамках СОР29. Помимо этого, в рамках семинара начнется двухмесячная программа по наращиванию потенциала. Она направлена на обучение компаний методам привлечения корпоративного венчурного капитала для расширения их технологий и продуктов, а также для выхода на международные рынки", - сказала она.

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