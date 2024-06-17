Назван объем грузов, перевозимых по транспортным коридорам через Азербайджан

В январе-апреле текущего года объем перевезенных грузов по транспортным коридорам, проходящим по территории Азербайджана, составил 10 миллионов 723,6 тысячи тонн.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, железнодорожным транспортом было перевезено 4 миллиона 848,8 тысячи тонн или 45,2 процента грузов, автомобильным транспортом - 3 миллиона 383,7 тысячи тонн или 31,6 процента, морским транспортом - 2 миллиона 491,1 тысяч тонн или 23,2 процента.

"Транзитные грузы составили 59,7 процента грузов, перевозимых по коридорам, или 6 миллионов 403,7 тысячи тонн", - говорится в сообщении Госкомстата.

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