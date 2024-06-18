Консорциум с участием SOFAZ инвестирует в GEMS Education в Дубае
Консорциум во главе с канадской кампанией Brookfield Asset Management Ltd., в котором также участвует Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ), инвестирует в международную образовательную компанию GEMS Education со штаб-квартирой в Дубае, сообщили Day.Az в Фонде.
Как стало известно, Brookfield Asset Management планирует инвестировать в образовательную компанию около 2 миллиардов долларов. О других деталях сделки не сообщается.
Помимо Brookfield и SOFAZ, в консорциум также входят базирующиеся в Дубае компании Gulf Islamic Investments и Marathon Asset Management. Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале при условии соблюдения нормативных и других обычных условий.
Эта сделка завершает процесс продажи, который начался в 2022 году. Ранее Varkey Foundation хотел продать часть своей доли в 2020 году, но осуществить сделку не удалось из-за начала пандемии COVID-19.
Отметим, что в настоящее время в GEMS Education обучаются более 135 000 студентов в более чем 40 школах Объединенных Арабских Эмиратов.
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