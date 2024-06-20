Компания bp впервые использовала дрон Elios 3 на платформе Shah Deniz Alpha - ФОТО
Компания bp начала использовать передовые технологии дронов для проведения инспекции резервуаров на своих активах на Каспии, передает в четверг Day.Az со ссылкой на компанию.
Как сообщается, впервые компания использовала дрон Elios 3 для проверки пустых резервуаров на платформе Shah Deniz Alpha.
"Это революционный шаг в направлении повышения безопасности и эффективности деятельности bp в регионе. Использование данной технологии также дает ряд других преимуществ, таких как скорость и надежность, поскольку устраняет необходимость участия человека, делает процесс быстрым и более маневренным", - говорится в сообщении компании.
Вице-президент bp по производству Эльхан Мамедов отметил, что дроны Elios 3 способны выполнять проверку резервуаров за минимальный отрезок времени.
"Фактически они могут выполнить задачу всего за 45 минут по сравнению с четырьмя неделями, необходимыми для проверок, проводимых людьми, и это означает минимальные сбои в работе", - добавил он.
Опираясь на успех этой инициативы, bp планирует использовать дроны Elios 3 для визуального осмотра неуглеводородных судов или резервуаров в рамках своей деятельности в этом регионе.
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