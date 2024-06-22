https://news.day.az/economy/1669927.html Изменен перечень сырья и материалов, импорт которых на освобожденные территории не облагается НДС
Изменен перечень сырья и материалов, импорт которых на освобожденные территории не облагается НДС
Внесены изменения в перечень техники, технологического оборудования и установок, а также сырья и материалов по отраслям экономической деятельности и товарной номенклатуре, импорт которых на освобожденные территории Азербайджана освобождается от налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины.
Как сообщает в субботу Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
С полным списком можно ознакомиться по ссылке.
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