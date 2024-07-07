"Зеленая" повестка Азербайджана и расширение возможностей МСП

В 2024 году Азербайджан объявил "Годом солидарности за зеленый мир" и провел престижные мероприятия, такие как COP29, подчеркнув актуальность концепции зеленой экономики.

Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства при Министерстве экономики играет решающую роль в повышении роли МСП в инициативах "зеленой" экономики. До 2030 года агентство поддерживает развитие альтернативной энергетики в Азербайджане в рамках национальных приоритетов.

KOBIA активно способствует участию компаний, занимающихся зеленой энергетикой, переработкой отходов и безотходной экономикой, на различных местных и международных выставках, тем самым способствуя их деятельности.

Малые и средние предприятия (МСП) играют значительную роль в различных секторах экономики. В последние годы мы стали свидетелями развития МСП в секторе зеленой экономики.

Как передает Day.Az, в своем комментарии Azernews по этому вопросу экономический эксперт Халид Керимли подчеркнул высокую ценность МСП в сфере занятости, подчеркнув, что такие предприятия играют решающую роль в экономическом росте.

"МСП в первую очередь способствуют решению вопросов занятости и играют решающую роль в экспорте. Они участвуют в решении социальных вопросов внутри экономики. Правительство Азербайджана предоставляет стимулы микро- и малым предпринимателям, в том числе работающим в технопарках. Например, специальный налог -В СЭЗ "Алат" установлены свободные режимы для предпринимателей", - отметил эксперт.

Следует отметить, что поддержка и услуги, предоставляемые МСП, охватывают весь процесс от создания бизнеса до его развития. Сюда входят различные налоговые и таможенные льготы, поддержка инфраструктуры, меры институциональной поддержки, льготный кредит, субсидии и многое другое. Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства (КОБИА) уделяет особое внимание совершенствованию государственной политики в отрасли, повышению эффективности реализуемых мер и обеспечению институциональной поддержки для содействия созданию новых МСП и поддержки развития существующего бизнеса.

Кроме того, Среднесрочная стратегия социально-экономического развития, подготовленная в рамках "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития", определяет малое и среднее предпринимательство как стратегическую цель стать основным источником экономического роста и занятости в стране. страна.

Закон об экономических приоритетах, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 5 февраля 2024 года, предусматривает постоянную поддержку малого и среднего бизнеса в соответствии с перечнем приоритетных направлений экономики, государственными приоритетами в сфере предпринимательства и международными призывами, связанными с МСП.

По словам Халида Керимли, малый и средний бизнес может поддержать усилия по "зеленой" экономике, решая свои бизнес-задачи, повышая эффективность использования ресурсов и минимизируя воздействие на окружающую среду для поддержки устойчивого экономического роста.

"В сфере возобновляемой энергетики МСП могут конкурировать с крупными корпорациями, но они не могут играть движущую роль в этом секторе", - добавил эксперт.

"МСП также могут сыграть роль в обеспечении занятости, решении социальных вопросов и решении государственных экологических проблем посредством налоговых выплат. Эти предприятия могут способствовать устойчивому экономическому росту, обеспечивая экологическую чистоту в своей деятельности и эффективное использование ресурсов", - заявил эксперт.

Следует отметить, что в целом принципы ESG (экологические, социальные и управленческие) находятся в центре внимания KOBIA. Компонент E оценивает, насколько добросовестно компания относится к окружающей среде, включая свою корпоративную климатическую политику, использование энергии, управление отходами и меры по сохранению природных ресурсов. Два других компонента ESG, S и G, охватывают отношения компании с сотрудниками, поставщиками и клиентами, применение точного и прозрачного учета при выборе руководства и ответственность перед акционерами.

Правовые льготы, привилегии и меры поддержки рассматриваются для каждого компонента ESG. Например, стимулы для защиты окружающей среды включают освобождение электромобилей и гибридных транспортных средств, а также автобусов, работающих на сжатом природном газе, от дополнительного налога на добавленную стоимость (НДС). Дополнительно действуют налоговые льготы на производство и импорт оборудования в сфере возобновляемой энергетики и использования возобновляемых источников энергии.

Создание Балаханского индустриального парка на основании Указа Президента от 4 мая 2011 года направлено на оживление производства в стране. Резиденты парка освобождены от налога на землю, имущество и прибыль сроком на 10 лет. При этом согласно Налоговому кодексу оборудование, ввозимое на основании подтверждающего документа соответствующего органа исполнительной власти, освобождается от налогов на 10 лет с момента регистрации в индустриально-технологическом парке.

В заключение, инициативы Азербайджана по продвижению МСП и инициативы "зеленой" экономики отражают целостный подход к устойчивому развитию. Поддерживая МСП во внедрении экологически ответственной практики и стимулировании инноваций, Азербайджан готов достичь долгосрочного экономического роста, одновременно решая насущные экологические и социальные проблемы. Эти меры иллюстрируют приверженность Азербайджана содействию устойчивому экономическому развитию посредством активной поддержки малого и среднего бизнеса и зеленых инициатив.