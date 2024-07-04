Назван объем выплат Национального депозитарного центра Азербайджана по ценным бумагам

Во втором квартале 2024 года общая сумма выплат по ценным бумагам, осуществляемых Национальным депозитарным центром (НДЦ) Азербайджана, составила 1 миллиард 438,7 миллиона манатов и 32 миллиона 682,3 тысячи долларов США.

Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на НДЦ.

НДЦ осуществил выплаты по нотам Центрального банка Азербайджана в размере 798,7 тысячи манатов, по государственным облигациям по основной сумме в размере 492,5 тысячи манатов и по купонам в размере 95,9 миллиона манатов.

Центральный депозитарий выплатил инвесторам по корпоративным облигациям по основной сумме 48,25 миллиона манатов, 30 тысяч долларов США, по купонам - 3,3 миллиона манатов, 2,68 миллиона долларов.

В целом НДЦ выплатил инвесторам 1 миллиард 339 миллионов 450 тысяч манатов и 30 миллионов долларов США по основной сумме и 99 миллионов 246 тысяч 627 манатов, 2 миллиона 682 тысячи 344 долларов США по купонам.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!