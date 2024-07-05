Катар изучает возможность вхождения в МТК "Север-Юг"

Катар изучает возможность вхождения в Международный транспортный коридор (МТК) "Север ‒ Юг", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на российские агентства, специализирующиеся в сфере транспорта.

"Отраслевые ведомства РФ обсуждают с коллегами из Катара перспективу вхождения Катара в МТК "Север-Юг"", - пишут СМИ РФ.

Ранее, на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, эту идею озвучил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани (стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля).

"Продолжается инвестиционное сотрудничество с обеих сторон. Наши центральные банки работают. Ведется диалог по возможному подключению Катара к транспортному коридору "Север ‒ Юг"", - отметил Владимир Путин.

Тамин Бен Хамад Аль Тани сказал, что инвестиции Катара в российскую экономику достигают около 13 млрд долларов США, и государство "намерено эту цифру увеличивать".

Отметим, что Международный транспортный коридор "Север-Юг" - мультимодальный маршрут протяженностью 7,2 тыс. км, который связывает Санкт-Петербург с портами Ирана и Индии.

Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал.

Западные и восточные ветки МТК проходят через Иран: западная ветка предусматривает перевозку по Ирану автомобильным транспортом через Решт, восточная - железнодорожным. Конечной точкой в Иране является порт Бендер-Аббас, из которого грузы могут доставляться в Индию морем. Западная ветка также проходит через Азербайджан, восточная - через Казахстан и Туркменистан.

Кроме того, возможны прямые морские перевозки из России по Каспию в Иран.

Ожидается, что к 2030 году перевозки российских грузов по МТК "Север - Юг" возрастут почти в два раза: с текущих 17 млн до 32 млн тонн.

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