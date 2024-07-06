Вполне возможно к 2030 году увеличить грузоперевозки по Среднему коридору до 11 миллионов тонн.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым в ходе неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в городе Шуша.

"Мы взяли на себя большую работу по реализации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Строительство Баку-Тбилиси-Карс сегодня означает завершение разорванного звена Среднего коридора. Хотя Средний коридор теперь используется более эффективно, сегодня он достиг лишь одной трети своей необходимой пропускной способности. Вполне возможно к 2030 году увеличить грузоперевозки по этому маршруту до 11 миллионов тонн. Для этого есть определенная работа, есть некоторые шаги", - сказал Йылдырым.

По его словам, крайне неверно рассматривать инфраструктуру как коммерцию.

"Инфраструктура и транспорт являются незаменимым инструментом развития торговли. В этом отношении нашей конечной целью должна стать либерализация всего на этом пути, как и в Европейском союзе. Конечная цель Организации тюркских государств должна состоять в том, чтобы взимать плату с дорог, за периоды ожидания, и устранить здесь непредсказуемость тарифов, а также избежать проблем с квотами. Таким образом, Средний коридор, который является основным маршрутом торговли с Запада на Восток, будет иметь ту занятость, которую он заслуживает, и место, которого он заслуживает", - сказал Йылдырым.

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