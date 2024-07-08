Гендиректор...о решении проблем с "узкими местами" в Среднем коридоре

Решение проблем с "узкими местами" на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ, или Средний коридор) требует скоординированных усилий.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал генеральный директор ТОО "Исткомтранс" Алмас Абайдельдинов на полях годового собрания и бизнес-форума Еразийского банка развития (ЕАБР) в Алматы.

"В настоящее время международная ассоциация "Транскаспийский международный транспортный маршрут", членом которой является и "Исткомтранс", активно работает по различным задачам. На маршруте существует ряд "узких мест". К примеру, порты Каспийского моря. Пропускная способность и инфраструктурные ограничения есть в портах в Казахстане, а также в Азербайджане. В то же время некоторые участки железнодорожных и автомобильных дорог требуют модернизации и расширения для обеспечения стабильного и эффективного транспортного потока", - сказал Абайдельдинов.

По его словам, поскольку маршрут проходит через несколько стран, координация между различными национальными транспортными и логистическими системами может быть сложной. Различия в таможенных процедурах, административных требованиях и регламентах могут замедлить движение грузов.

"Несогласованность тарифов и условий транспортировки между странами-участницами также может создавать проблемы и увеличивать стоимость перевозок. Кроме того, длительные и сложные таможенные процедуры в разных странах могут создавать задержки и увеличивать время в пути. Также существуют различные бюрократические барьеры и требования. Они могут затруднить процесс перевозки грузов и увеличить административные расходы", - сказал он.

Абайдельдинов подчеркнул, что политическая нестабильность в некоторых странах, через которые проходит маршрут, может создать риски для безопасности и надежности перевозок. В то же время региональные конфликты и международные санкции могут негативно влиять на транзитные маршруты и ограничивать возможности перевозок.

"Для модернизации и расширения инфраструктуры требуются значительные инвестиции. Привлечение частных и государственных инвесторов, а также международных финансовых организаций может быть сложной задачей. Долгосрочные инфраструктурные проекты требуют устойчивого и надежного финансирования, что также может быть вызовом для стран-участниц. Решение этих проблем требует скоординированных усилий на национальном и международном уровнях, а также значительных инвестиций в инфраструктуру и улучшения логистических процессов", - добавил он.