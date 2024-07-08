Азербайджан является надежным и устойчивым партнером Китая.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал временный поверенный в делах Посольства Китая в Азербайджане Дин Тао (Ding Tao) в ходе конференции по продвижению логистики и торговли в Азербайджане - демонстрационная зона ШОС.

"Китай и Азербайджан - добросовестные друзья и хорошие партнеры, сотрудничающие на основе равенства и взаимной выгоды. За прошедшие 32 года с момента установления дипломатических отношений наши страны переживали здоровое и стабильное развитие, несмотря на изменения на международной арене", - сказал он.

Тао напомнил, что недавно завершившийся саммит ШОС в Астане стал площадкой для успешной встречи глав государств Китая и Азербайджана, на которой они совместно объявили об установлении стратегического партнерства.

"Опубликованное совместное заявление отражает твёрдую поддержку обеих сторон в обеспечении своих основных интересов, признание политики и концепций друг друга и стремление к высококачественному прагматичному сотрудничеству. Повышение уровня отношений в Центральной Азии стало важным шагом в истории отношений между нашими странами и привнесло больше стабильности и позитивной энергии в поддержание мира и развития во всем мире", - добавил он.

Он отметил, товарооборот между Азербайджаном и Китаем по итогам 2023 года вырос на 43,5 процента и достиг 3,1 миллиарда долларов.

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