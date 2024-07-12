Большое количество пакистанских бизнесменов готово принять участие в процессе восстановления Карабаха.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend исполнительный директор Пакистанского исследовательского центра сообщества с общим будущим Халид Таймур Акрам.

Говоря об обмене подписанных ранее 15 документов между Азербайджаном и Пакистаном, он в частности отметил, что документы о преференциальной и транзитной торговле являются стратегическими соглашениями, которые помогут расширить сотрудничество в этой сфере.

"Пакистан и Азербайджан не только станут очень большими торговыми партнерами. Кроме того Пакистан надеется на развитие отношений с Азербайджаном в энергетическом, торговом, и промышленном секторах. Большое количество пакистанских бизнесменов готово принять участие в процессе восстановления Карабаха, и в целом, инвестировать в Азербайджан",- сказал Акрам.

Говоря о визите Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Исламабад, он подчеркнул, что народ

Пакистана очень рад данному визиту.

"Для азербайджанского народа Пакистан является вторым домом. А для пакистанского народа Азербайджан - наш дом. Вчера весь мир увидел, что Президент Азербайджана и наш премьер-министр не использовали никаких дипломатических слов, а говорили с друг другом как братья. Таким образом, это дало очень четкий сигнал миру о наших братских отношениях",- заключил он.

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