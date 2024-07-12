В Азербайджане активизирована система выдачи "Специальных виз COP29"

Для обеспечения удобного въезда в страну зарегистрированных для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Азербайджане создана система для заявок на "Специальную визу COP29".

Как сообщает в пятницу Day.Az, информация об этом размещена на официальном сайте COP29.

"Специальная виза COP29" будет одноразовой въездной визой. Если участник захочет покинуть страну и вернуться в Азербайджан во время проведения COP29, ему придется еще раз подать заявление на получение "специальной визы COP29", используя свой регистрационный номер Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC), и повторить процесс, который он прошел ранее.

Отмечается, что срок действия паспортов всех иностранных участников, посещающих территорию Азербайджана для участия в COP29 и предсессионных встреч, должен быть не менее шести месяцев после даты въезда в страну.

Кроме того, после подтверждения регистрации участников через онлайн-систему регистрации UNFCCC им по электронной почте будет отправлена ссылка для подачи заявления на визу, подтверждающая регистрацию в UNFCCC.

"В "Специальной визе COP29" будет указана дата выдачи визы, и она будет действительна до 30 ноября 2024 года. Обладатели виз должны въехать в Азербайджан до этой даты",- говорится в информации.

Для этого участники должны заполнить форму, войдя на визовый портал по ссылке, загрузить необходимые документы и отправить их на утверждение.

"После проверки, участникам будет отправлена ссылка с подтверждением визы по электронной почте для загрузки "Специальной визы COP29" с веб-сайта. Участникам рекомендуется подать заявление на получение "спецвизы" сразу после подтверждения регистрации в UNFCCC. Для отслеживания статуса визы необходимо использовать ссылку на визовый портал в электронном письме с подтверждением регистрации в UNFCCC",- подчеркивается в информации.

По вопросам, связанным с выдачей виз участникам можно обратиться по адресу электронной почты [email protected].

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