АВВ, успешно продолжающий проект по трансформации филиалов банка, обновил филиал в Гейгеле. Филиал в Гейгеле начал свою работу в новом здании, адаптированном в соответствии с современной концепцией развития и новым фирменным стилем АВВ.

Филиал расположен по адресу: город Гейгель, улица Гейдара Алиева, 89А. Здесь созданы все условия для удовлетворения потребностей в финансовых услугах как предприятий, так и частных клиентов.

В Гёйгёльским филиале доступны различные виды услуг, такие как кредитование, расчетно-кассовые операции, открытие вкладов, денежные переводы, заказ платежных карт, а также кассовые операции и многое другое. Клиенты могут воспользоваться широким спектром услуг для своего удобства и выгоды.

Информацию о современных полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице Банка.