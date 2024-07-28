COP29 даст человечеству надежду на преодоление климатического кризиса

Зарубежные СМИ рассказывают об инициативе по созданию Фонда действий по климатическому финансированию, с которой выступил Азербайджан, принимающий в этому году климатический саммит СОР29, сообщает Day.Az.

В статье, опубликованной влиятельной британской газетой The Guardian 20 июля, отмечается, что фонд климатических инвестиций будет принимать финансовые взносы от стран и компаний, производящих ископаемое топливо, и использовать эти средства для инвестирования в проекты в развивающихся странах, направленные на сокращение выбросов парниковых газов и повышение устойчивости к воздействию экстремальных погодных условий. Ожидается, что объем Фонда может достичь 1 млрд долларов.

По словам главного переговорщика СОР29 Ялчина Рафиева, традиционные методы финансирования оказались неадекватными вызовам климатического кризиса.

"Поэтому мы решили применить другой подход. Фонд будет формироваться за счет взносов стран и компаний, добывающих ископаемое топливо, и любая развивающаяся страна сможет получить деньги из фонда", - сказал он.

"Создание фонда представляет собой первую попытку в рамках переговоров ООН по климату связать страны и отрасли, которые производят ископаемое топливо и большую часть мировых выбросов парниковых газов, с обязанностью помочь бедным странам справиться с последствиями климатического кризиса, с которыми они сталкиваются", - пишет автор статьи, редактор The Guardian по вопросам окружающей среды Фиона Харви.

По мнению директора по глобальному взаимодействию Инициативы Договора о нераспространении ископаемого топлива Харджита Сингха, предложение о создании нового фонда для развивающихся стран подтверждает ответственность компаний за сокращение выбросов углерода. Он подчеркнул, что именно производство ископаемого топлива вызвало климатический кризис и компании в этой индустрии должны заплатить за последствия изменения климата.

Издание напоминает, что ранее исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) Саймон Стил, ставший свидетелем разрушительных последствий урагана "Берил" на его родном острове в составе архипелага Гренадины, призвал все страны разработать более жесткие планы по сокращению выбросов и оказать помощь бедным странам, наиболее пострадавшим от климатического кризиса.

Исполнительный секретарь особо отметил, что значение Конференции сторон РКИК в том, что она дает человечеству надежду на преодоление климатического кризиса, достижение декарбонизации и создание климатической устойчивости.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!