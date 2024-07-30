Генсек ОПЕК заявил, что нефть не работает изолированно от других отраслей экономики

ОПЕК считает, что нефть продолжит быть важнейшим компонентом в развитии энергетики, она не функционирует изолированно от других отраслей экономики. Такое мнение озвучил генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс в статье "Энергобаланс - это не игра с нулевой суммой: нефть и электросети" на сайте ОПЕК, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Аль-Гайс отмечает, что электрификация часто представлена как главный соперник нефти. Однако, по его словам, ОПЕК не верит, что энергоресурсы заперты в игре с "нулевой суммой". "Реальность говорит нам о том, что нефть не функционирует в изоляции, она не отрезана от остальных отраслей, - считает он. - Напротив, нефть и производимые из нефти продукты настолько универсальны, что играют незаменимую роль в других отраслях".

В статье генсек ОПЕК делает особый упор на связь нефти и электроэнергетики. Так, он обращает внимание на то, что множество нефтепродуктов используется для обеспечения передачи электроэнергии. Аль-Гайс рассказал, что, например, изоляционные оболочки, используемые для обеспечения безопасности подземных и подводных кабелей, изготавливаются из продуктов нефтепереработки: сшитого полиэтилена, поливинилхлорида, полимеров этилена и пропилена. Кроме того, в трансформаторах, играющих важную роль в передаче электроэнергии, используется трансформаторное масло (дистиллят нефти), добавляет он.

"У стран ОПЕК есть четкие национальные планы по электрификации, которые является частью общих убеждений, что все энергоресурсы будут необходимы для удовлетворения растущего спроса, сокращения выбросов, преодоления энергобедности и обеспечения энергобезопасности. Мы верим, что нефть продолжить быть важным компонентом на будущем энергетическом пути. И это иллюстрируется тем фактом, что нефтепродукты необходимы для функционирования таких отраслей, как электроэнергетика", - заключил генсек ОПЕК.

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