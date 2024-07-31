Спрогнозирован рост экспорта газа Азербайджана в ЕС в 2024 году

Европа в 2024 году получит 13 миллиардов кубометров азербайджанского газа, приблизительно на 8% больше, чем в 2023 году, сообщил эксклюзивно Trend информированный источник, передает Day.Az.

Из этого объема около 12 млрд кубометров будут транспортированы по Южному газовому коридору (ЮГК) - пик прокачки (в 2023 году было 11,8 млрд кубометров), а остальной объем ЕС получит через газовый узел "Малкочлар/Странджа" на турецко-болгарской границе.

В 2024 году Азербайджан в целом планирует довести экспорт газа до 25 млрд кубометров против 23,8 млрд кубометров в 2023 году.

Кроме европейских покупателей (получают газ Азербайджана с месторождения "Шахдениз" с декабря 2020 года), газ с "Шахдениз" с 2007 года непрерывно получают Грузия и Турция.

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