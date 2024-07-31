Азербайджан представит объединяющий проект "зеленой" таксономии на COP29

Центробанк Азербайджана реализует дорожную карту по устойчивому развитию и как регулятор готов стимулировать "зеленое" кредитование и минимизировать риски, связанные с климатическими изменениями.

Как передает Day.Az, об этом на пресс-конференции, отвечая на вопрос Trend, сказал глава правления Центробанка Талех Кязимов.

"В эту дорожную карту входят создание таксономии, создание регуляции для "зеленых" кредитов, облигаций. Работа по "зеленым" кредитам и облигациям завершится в сентябре-октябре 2024 года. Устойчивое развитие - одно из основных приоритетных направлений работы ЦБА", - отметил он.

По словам генерального директора ЦБ Шахина Махмудзаде, Азербайджан на COP29 планирует представить свой проект таксономии по "зеленым" операциям, который объединит многие страны мира.

"В настоящее время около 50 стран мира имеют таксономию, связанную с "зелеными" облигациями и кредитами, но связей между этими таксономиями нет, они носят национальный характер. Поэтому у нас возникла идея, что Азербайджан должен выступить инициатором в развитии принципов таксономии, которые объединят все страны. В настоящее время мы работаем в этом направлении с двумя международными институтами - International Platform on Sustainable Finance (IPSF) и Sustainable banking & finance network (SBFN). Мы планируем представить эту таксономию на COP29", - сказал Махмудзаде.

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