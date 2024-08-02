Увеличится ли сумма адресной соцпомощи в Азербайджане?

Повышение адресной социальной помощи напрямую связано с изменением критерия нуждаемости.

Об этом, отвечая на вопросы Trend, сказал член комитета Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов, передает Day.Az.

Он отметил, что при повышении суммы критерия нуждаемости автоматически происходит увеличение суммы адресной социальной помощи.

"В последние годы было реализовано повышение суммы критерия нуждаемости. Это также повлияло на размер адресной социальной помощи. Когда будет представлен пакет бюджета на 2025 год, определится, на каком уровне будет увеличение адресной социальной помощи. Если в пакете бюджета будет документ, связанный с увеличением критерия нуждаемости, то практически это приведет к тому, что с января 2025 года размер адресной социальной помощи также возрастет", - сказал Байрамов.

Отметим, что, по информации министерства труда и социальной защиты населения, предоставленной Trend, за январь-июнь текущего года на пенсии, пособия, стипендии и адресную государственную социальную помощь населению было направлено 4 млрд 382 млн манатов. Это на 408,5 млн манатов, или на 10,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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