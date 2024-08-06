Бакинская школа бурения - международный аккредитованный учебный центр в области спецподготовки и обучения персонала, с радостью объявляет о подписании трехлетнего контракта с BP Азербайджана Грузии и Турции (AGT).

В рамках вышеуказанного контракта, Бакинская школа бурения предоставит программы по профессиональному обучению в областях "Управление Буровых Скважин" и "Иммерсивного (реального) Симулятора", а также учебные программы по человеческому фактору и управлению персоналом. Основной целью данной программы обучения является подготовка сотрудников BP и ее дочерних подразделений для овладения ими профессиональными знаниями и навыками, связанных с соблюдением правил безопасности труда и эффективного выполнения буровых работ.

Данное сотрудничество между Бакинской школой бурения и BP является важным историческим событием в развитии энергодобывающей области, который ознаменовал принятие обеими компаниям общих обязательств по достижению совершенства в этой области деятельности.

"Мы гордимся тем, что компания BP выбрала нас в качестве первой местной школы обучения с международными аккредитациями, предлагающая специализированные программы обучения", отметил директор Бакинской школы бурения Нариман Мустафаев. В продолжении своих слов он также добавил: Мы постараемся оправдать это доверие и предоставлять качественные обучающие услуги для нефтегазовой отрасли".

Бакинская школа бурения, основанная SOCAR AQS, предлагает специалистам нефтегазодобывающей области курсы, предоставляет основанные на безопасности, инновационные, эффективные и комплексные программы обучения в соответствии с тенденциями отрасли.

Это современный Учебный центр по бурению с передовым многофункциональным симулятором X1-platinum, который предоставляет аккредитованные IWCF и IADC программы обучения в Каспийском регионе.

В настоящее время Бакинская школа бурения предлагает курсы, адаптированные к потребностям клиентов и предлагает более 60 обучающих курсов по различным направлениям нефтегазовой отрасли.

Подробную информацию о деятельности Бакинской школы бурения, а также о предоставляемых курсах профессионального обучения можно получить с официальной веб-страницы учреждения на www.bds.com.az.