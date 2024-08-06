Saudi Aramco потеряла 10% чистой прибыли

Чистая прибыль саудовской нефтяной компании Saudi Aramco по итогам января - июня 2024 года снизилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $56,342 млрд, следует из отчета компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом в II квартале прибыль выросла почти на 7% к первому кварталу - до $29,07 млрд. Компания связывает это с ростом цен на нефть на фоне облегчения инфляционного давления, ожидаемого сезонного роста спроса и сокращения мировых запасов нефти. Средняя стоимость реализации нефти Saudi Aramco в II квартале составила $85,7 против $83 за баррель в I квартале. А в I полугодии средняя цена достигла $84,3 за баррель против $79 за баррель за аналогичный период 2023 года.

Свободный денежный поток компании в январе - июне составил $41,7 млрд (-29,6%). Объем капитальных затрат компании возрос на 16% - до $22,96 млрд.

Саудовская компания также отмечает, что вторичное размещение акций позволило выпустить 1,7 млрд бумаг (около 0,7% от всех акций) с финальной ценой 27,25 риалов (около $7,3) за акцию.

Добыча углеводородов Saudi Aramco во втором квартале составила 12,3 млн баррелей в сутки (б/с) нефтяного эквивалента (минус 0,8% к первому кварталу). Саудовская Аравия с мая 2023 года по конец 2025 года добровольно сокращает добычу нефти на 500 тыс. б/с в рамках договоренностей с рядом стран ОПЕК+. С июля 2023 года по конец сентября 2024 года королевство добровольно сокращает добычу нефти еще на 1 млн б/с.

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