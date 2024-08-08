В Азербайджане создаются новые специальности для подготовки кадров в области ВИЭ

В Азербайджане будет вестись обучение по новым специальностям для подготовки кадров в области возобновляемых источников энергии

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал директор Государственного агентства Азербайджана по профессиональному образованию Джейхун Керемов.

Он отметил, что в этом году также был увеличен план приема по высокотехнологичным профессиям, обеспечивающий возможность перехода на высшее образование..

"Один из важнейших вопросов заключается в том, что в текущем году создано 9 новых специальностей. Это отвечает как требованиям отрасли, так и реалиям времени, идя в ногу с крупными экономическими, социальными, политическими событиями, происходящими в нашей стране. В этом году созданы две новые специальности в области альтернативной, "зеленой" энергетики. В Азербайджане пройдет мероприятие COP29, определены конкретные приоритеты в отношении "зеленой" экономики, и в этом году мы работаем по подготовке специалистов по техническому ремонту солнечных панелей и по альтернативным энергетическим системам. Эти специальности позволят нам готовить технические кадры в областях ветровой и солнечной энергетики, которые в настоящее время формируются в Азербайджане. Мы надеемся, что тем самым сможем привить теоретические, технические, практические знания представителям нашей молодежи, чтобы они стали лучшими экспертами.

Одним из новшеств в этом году является то, что идет работа по проектированию нескольких наших новых учреждений образования", - добавил он.

Упраздненные и новые специальности в профессиональном образовании

Керемов отметил, что система профессионального образования реагирует на требования рынка труда более гибко и быстро, чем другие ступени образования.

"Самым важным условием для этого является то, что учреждения профессионального образования, Агентство должны понимать требования работодателей, их потребности. Обычно мы начинаем вводить новые специальности с учетом исследований рынка труда в стране, а также приоритетов экономического развития на ближайшие 5-10 лет. Также во многих случаях мы объявляем набор студентов на новые специальности на основе отраслевых данных, предложений работодателей.

В этом году мы проведем набор студентов по 9 новым специальностям. В квалификационной классификации профессионального образования существует ряд специальностей, которые на сегодняшнем рынке труда не нужны. Они будут исключены из классификации. Поэтому мы начали работу по изменению квалификационной классификации профессионального образования. В следующем году будут введены новые квалификационные классификации профобразования.

Две из 9 специальностей в этом году, о которых я говорил - это те, которые мы создали в направлении альтернативной энергетики, в связи с переходом на "зеленую" энергию. Другие специальности охватывают как новые области, так и новые программы в традиционных областях образования. Например, в этом году мы впервые предлагаем специальность по техническому обслуживанию и ремонту дронов. Преподавание по этим специальностям будет реализовано в качестве пилотного проекта в двух наших учебных заведениях.

Также с каждым годом количество импортируемых в страну электрических и гибридных автомобилей растет, что создает потребность в специалистах, которые смогут оказывать услуги в этой области. Учитывая это, мы будем проводить годичную подготовку кадров в этом направлении на профессиональном уровне. Кроме того, впервые в этом году мы создадим специальность по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования.

Во многих случаях, сотрудничая с работодателями, мы обнаруживаем, что подготовленные кадры, либо программы или специальности не соответствуют их требованиям. Наше агентство очень заинтересовано в открытой коммуникации", - добавил он.

Вопрос инфраструктуры профессиональных училищ

Директор агентства отметил, что инфраструктура в сфере профессионального образования сегодня не на должном уровне.

"Учитывая, что интерес к профессиональному образованию растет с каждым годом, количество мест в плане приема также растет.

В период армянской оккупации азербайджанских земель инфраструктура в сфере образования, как и во многих других сферах, использовалась для размещения наших вынужденных переселенцев. Однако следует отметить, что в то же время многие современные учебные заведения профессионального образования уже отличаются от прежних тем, что изменились требования к профобразованию. В нашей стране за последние 10 лет созданы достаточно современные учебные заведения профобразования - например, в Баку, Гяндже, Габале, Джалилабаде.

Мы можем привлечь в профессиональные учебные заведения по всей стране от 10 до 25 процентов учеников, окончивших 9-й класс. Мы приняли в профессиональные школы около 4 тысяч человек. Мы можем видеть, насколько велика потребность в профшколах. Наши расчеты показывают, что в ближайшие 5-10 лет должно быть построено или восстановлено 25 учреждений в этой сфере, чтобы мы могли привлечь больше людей к профессиональному образованию", - сказал он.

Мониторинг деятельности педагогов в учреждениях профессионального образования

Джейхун Керемов отметил, что повышение качества преподавания является важным процессом.

"В этом году мы впервые осуществляем процесс приема педагогов в рамках новых правил. В последующие годы предполагается проведение сертификации. В настоящее время невозможно назвать конкретное время. Проведение аттестации в профессиональном образовании - длительный процесс. Мы осуществляем прием студентов по 136 специальностям. То есть проведение аттестации по каждой специальности - процесс, требующий достаточно времени и ресурсов. Но мы планируем провести сертификацию на предстоящих этапах.

Во многих случаях отсутствие правил в вопросе приема преподавателей в учебные заведения профобразования привело к тому, что на работу были приняты те, кто не имел соответствующего образования или опыта. Они не могут подготовить молодежь, студентов к выходу на рынок труда. И это создает определенные трудности для нас. В краткосрочной и среднесрочной перспективе мы будем информировать общественность о конкретных действиях в этом направлении", - добавил он.

Изменения в годовой плате за обучение

Директор агентства отметил, что в последние два года в профессиональном образовании используется метод подушевого финансирования.

"Переход на подушевое финансирование позволяет более реалистично оценивать затраты, необходимые для подготовки студентов в учебных заведениях профессионального образования. Давайте признаем, что плата за обучение в учреждениях профессионального образования в Азербайджане на факультетах на платной основе очень низкая. Например, в настоящее время плата за обучение по специальности "сварщик" составляет 650 манатов. Во многих случаях установленные суммы не позволяют выплачивать зарплату учителям.

В организациях, где мы переходим на подушевое финансирование, плата за обучение уже различается по ряду специальностей. Например, плата за обучение по специальностям "сварщик", "специалист по ремонту компьютеров", "специалист по кибербезопасности" различна. Понятно, например, что обучение специалиста по делопроизводству и обучение сварщика - это разные процессы. В связи с этим возникает необходимость пересмотра стоимости обучения в сфере профессионального образования в последующие годы", - сказал он.

Недостатки, выявленные в Агентстве

Д.Керемов также отметил, что во многих учебных заведениях профобразования выявлен ряд проблем.

"Проблемы существуют в нескольких направлениях. Например, у нас были учреждения, которые имели серьезные недостатки в распределении учебной нагрузки. В то же время были выявлены серьезные недостатки, связанные с управлением государственной собственностью и нарушением прав студентов. Мы проводим регулярный мониторинг и аудит в подведомственных учреждениях, готовим отчеты. Если мы предполагаем, что деяние имеет уголовный состав, или что важно привлечь правоохранительные органы, мы, естественно, обращаемся в таких случаях в соответствующие органы.

Нелицеприятные моменты должны быть устранены, и агентство будет усиливать деятельность в этом направлении в ближайшие годы. За первые шесть месяцев этого года мы уволили около 10 руководителей учреждений, несколько из них получили административные выговоры. Постоянный контроль за соблюдением правил приведет к минимизации и искоренению подобных случаев", - подчеркнул он.

"Зеленые" специальности в профессиональном образовании

Д.Керемов подчеркнул, что в системе профессионального образования создаются новые специальности.

"В рамках этого процесса был объявлен набор преподавателей для подготовки кадров по установке и ремонту солнечных панелей, а также по эксплуатации установок и оборудования альтернативной энергетики.

Поскольку в настоящее время это новая сфера в Азербайджане, мы не считаем, что в наших учреждениях много специалистов в этой области, и мы стараемся подготавливать новых.

Для организации обучения, практики мы начали работу по созданию цехов и планируем тесное сотрудничество в этой области с энергетическими компаниями в Азербайджане", - добавил он.

Применение льгот для тех, кто будет учиться в учебных заведениях профессионального образования в Карабахе

Представитель агентства сказал, что в Карабахе планируется ввести в эксплуатацию 8 учреждений профессионального образования.

"В городе Физули строится учебное заведение, рассчитанное на 850 студентов. В то же время мы занимаемся проектированием таких учреждений в Губадлы, Зангилане, Агдаме и Шуше. Наш подход заключается в том, чтобы учебное заведение профессионального образования в каждом районе соответствовало потенциалу этого региона. Уже известно, что во всех наших учебных заведениях будут специальности, связанные с "зеленой" энергией.

В Шушинском государственном центре профессионального образования будет вестись обучение в том числе по таким специальностям, как реставратор каменных памятников архитектуры, мастер художественной вышивки, мастер музыкальных инструментов.

В настоящее время не утверждены конкретные льготы для тех, кто будет учиться в учебных заведениях профессионального образования в Карабахе. Мы выступили с таким предложением, чтобы к возвращающимся туда и получающим образование в учреждениях профессионального образования были применены определенные льготы. Но это пока на стадии предложения", - сказал он.

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