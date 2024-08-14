Азербайджан и Грузия создали совместное железнодорожное предприятие

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и АО "Грузинские железные дороги" создали совместное предприятие ООО "BTKI Railways".

Об этом, как сообщает в среду Day.Az, говорится в публикации главы правления АЖД Ровшана Рустамова в соцсети Х.

В публикации отмечается, что новое предприятие будет отвечать за эксплуатацию и управление инфраструктурой участка железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) на отрезке Марабда-Карцахи, а также эффективную организацию грузоперевозок с помощью БТК и привлечение новых грузов.

"Совместные усилия Азербайджана и Грузии посредством этого предприятия также будут направлены на укрепление региональных транспортных связей, особенно потенциала Среднего коридора", - говорится в публикации.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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