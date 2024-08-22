Стал известен состав внутреннего госдолга Азербайджана

Из внутреннего государственного долга Азербайджана, который на 1 июля этого года составил 16 миллиардов 571,9 миллиона манатов, 7 миллиардов 280,7 миллиона манатов составили государственные ценные бумаги, находящиеся в обращении, а 9 миллиардов 291,2 миллиона манатов - государственные гарантированные обязательства, взятые на себя правительством.

Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

Согласно данным, на отчетную дату 19,5% государственных ценных бумаг имели срок погашения 1 год, 67% - 2 и 3 года, а 13,5% - 5 лет и более.

Средний срок погашения (ССП) по государственным облигациям, находящимся в обращении, на конец июня составил 1,51 года. Концентрация текущего спроса на внутреннем финансовом рынке в основном на краткосрочных (до 3 лет) государственных облигациях, отсутствие интереса к казначейским облигациям с более длительным сроком погашения (5-7 лет) привело к снижению ССП по государственным облигациям.

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