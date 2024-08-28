В Азербайджан доставлены первые компоненты ветряных турбин нового поколения

Первые компоненты ветряных турбин нового поколения, привезенные в Азербайджан компанией ACWA Power, были доставлены на Бакинский судостроительный завод.

Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Бакинский судостроительный завод.

Было отмечено, что компоненты ветряных турбин будут выгружены на площадке временного хранения Бакинского судостроительного завода, а затем перевезены для установки ветроэлектростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, которая будет построена в Азербайджане на следующем этапе.

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