https://news.day.az/economy/1684866.html В Азербайджан доставлены первые компоненты ветряных турбин нового поколения
В Азербайджан доставлены первые компоненты ветряных турбин нового поколения
Первые компоненты ветряных турбин нового поколения, привезенные в Азербайджан компанией ACWA Power, были доставлены на Бакинский судостроительный завод.
Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Бакинский судостроительный завод.
Было отмечено, что компоненты ветряных турбин будут выгружены на площадке временного хранения Бакинского судостроительного завода, а затем перевезены для установки ветроэлектростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, которая будет построена в Азербайджане на следующем этапе.
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