Как "зеленая энергия" может спасти мир?

Изменение климата вызывает множество негативных последствий. Эти воздействия охватывают широкий спектр направлений, от экосистем до здоровья человека. Международное сотрудничество и действия на индивидуальном уровне важны для предотвращения и смягчения последствий негативных изменений климата. COP - Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата направлена на то, чтобы ориентировать человечество на чистые, экологичные источники энергии, без негативного воздействия на окружающую среду, на переход на "зеленую" энергию.

Есть ли научная основа для перехода на "зеленую" энергию и возможно ли это технологически?

Преподаватель Университета АDА, эксперт по "зеленой" энергии Орхан Керимзаде сказал Trend, что переход на "зеленую" энергию обоснован с научной и возможен с технологической точки зрения, передает Day.Az.

"С научной точки зрения этот переход важен для борьбы с изменением климата, поскольку сжигание углеводородного топлива приводит к увеличению выбросов парниковых газов, таких как CO2, в атмосферу. Эти газы ускоряют глобальное потепление, что приводит к серьезным экологическим проблемам. "Зеленые" источники энергии, такие как солнечная, ветровая, гидроэнергетика и энергия биомассы, дают относительно меньше выбросов CO2, что помогает снизить углеродную нагрузку в атмосфере и замедлить изменение климата. Кроме того, "зеленая" энергия обеспечивает устойчивость и надежное энергоснабжение будущих поколений без истощения природных ресурсов", - сказал он.

Эксперт отметил, что с технологической точки зрения переход поддерживается технологиями по возобновляемым источникам энергии, которые масштабно используются и постоянно развиваются.

"Солнечные панели, ветровые турбины и гидроэлектростанции уже широко используются и эффективно обеспечивают электроэнергией. Кроме того, технологии хранения энергии, такие как батареи, решают проблему прерывистого энергоснабжения из возобновляемых источников и обеспечивают стабильное энергоснабжение. Для эффективной интеграции "зеленых" источников энергии также важны модернизация энергосистем и внедрение цифровых систем управления. В целом переход на "зеленую" энергию возможен и обоснован как с научной, так и с технологической точки зрения, и текущие научные исследования в этой области делают данный переход еще более осуществимым", - сказал Керимзаде.

Каковы обязательства стран по международным конвенциям в этой сфере?

Член Оргкомитета COP29, председатель правления Социального экологического центра "Экосфера" Фируза Султанзаде отметила, что страны взяли на себя обязательства по международным конвенциям. К примеру, основными целями Киотского протокола являются сокращение выбросов парниковых газов, торговля квотами на выбросы, механизм чистого развития, их совместная реализация.

"Парижское климатическое соглашение охватывает ограничение глобального потепления, рамки установленных на национальном уровне вкладов, адаптацию, финансирование и прозрачность. Что касается общих обязательств, то это борьба с изменением климата, международное сотрудничество, устойчивое развитие", - сказала она.

Обязательства Азербайджана по борьбе с изменением климата следующие:

- сокращение выбросов парниковых газов на 35% к 2030 году, то есть снижение по сравнению с уровнем 1990 года. Для достижения этой цели Азербайджан принимает такие меры, как повышение энергоэффективности, расширение использования возобновляемых источников энергии и восстановление лесного покрова;

- проведение 29-й сессии Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), что предоставляет Азербайджану платформу для того, чтобы играть роль глобального лидера в борьбе с изменением климата и способствовать международному сотрудничеству;

- развитие приоритетов в области "зеленой" энергии: Азербайджан работает над расширением использования возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра и солнца, и повышением энергоэффективности. Это направлено как на то, чтобы способствовать борьбе с изменением климата, так и на укрепление энергетической безопасности страны.

Для выполнения этих обязательств правительство Азербайджана осуществляет ряд мер, среди которых:

- разработка национальной стратегии по борьбе с изменением климата;

- увеличение инвестиций в проекты возобновляемых источников энергии: Азербайджан вкладывает значительные инвестиции в возобновляемые источники энергии, такие как ветровая и солнечная энергия.

- содействие энергоэффективности: правительство принимает меры по повышению энергоэффективности промышленных и жилых зданий.

- восстановление лесного покрова: Азербайджан реализует программы по восстановлению и расширению лесного покрова.

Выполнение Азербайджаном этих обязательств важно для благополучия как самой страны, так и всего мира. Изменение климата - глобальная проблема, и ее решение требует совместных усилий всех стран. Своим вкладом Азербайджан поддерживает эти глобальные усилия", - сказала Султанзаде.

Каковы ключевые шаги для осуществления энергоперехода?

Председатель Общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов, соучредитель коалиции EnvironmentalProtectionFirst Амин Мамедов отметил, что у Азербайджана большой потенциал "зеленой" энергии.

"На первом месте - солнечная и ветровая энергия. Принята государственная программа по "зеленой энергии". Страны мира хотят отказаться от традиционной энергетики и перейти на возобновляемые источники энергии. Это требует больших вложений. Наше правительство уже начало работу в этом направлении. Поскольку технологии новые, они довольно дорогие. Чтобы привезти их в страну и применить в массовом порядке, требуется значительное финансирование. В нашей стране существует стабильность и инвесторы проявляют к стране большой интерес. Используя новые технологии, можно сократить выбросы. Ориентирование инвестиций на обеспечение низкого уровня выбросов усилит инвестиционные процессы, связанные с внедрением новых технологий. Азербайджан играет роль моста и вспомогательную роль для расширения связей в сфере "зеленой" энергии в регионе. Наша страна разработала и реализует энергетическую стратегию.

Освобожденные от оккупации территории Азербайджана также имеют большой потенциал "зеленой" энергии. Там уже начались соответствующие работы. Работа по переходу на "зеленую" энергию ведется в каждом регионе страны. В целом Азербайджан успешно осуществляет процесс перехода на "зеленую" энергию", - сказал Мамедов.

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