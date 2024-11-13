Азербайджан играет роль связующего звена на COP29

COP29 является важным международным мероприятием, где обсуждаются решения одной из главных проблем человечества - нарушение экологического баланса в мире. Изменение экологии привело к возникновению пагубных ситуаций и стихийных бедствий на всей планете, от которых страдают все государства, будь то большие или малые страны. Стремительное развитие промышленности в больших странах является основной причиной ухудшения экологии на земле.

Об этом в интервью Day.Az сказал итальянский эксперт по экономическим и геополитическим вопросам Доменико Летиция.

По его словам, открытие COP29 в Баку прошло на высшем уровне.

"Принимая COP29 Азербайджан продемонстрировал миру, что страна небезразлична к решению экологических проблем. Наша планета принадлежит всем ее обитателям, вне зависимости от размера территории того или иного государства. Если на земле произойдет экологическая катастрофа, не будет разделения между большими и малыми государствами, ущерб понесут все без исключения. Поэтому страны, больше всего загрязняющие окружающую среду и наносящие вред экологическому балансу, должны взять на себя больше ответственности за защиту нашей планеты", - считает итальянский эксперт.

Наш собеседник выразил уверенность, что церемония закрытия COP29 будет проведена так же успешно, как и сегодняшняя церемония открытия.

"Азербайджан на COP29 играет роль связующего звена между глобальным Югом и Севером. Для достижения целей, поставленных на COP29, необходимо привлечь больше финансовых средств, поскольку нынешнего уровня финансирования явно не хватает. Причем большую часть финансового бремени должны взять на себя страны с высоким уровнем дохода, а также государства, исторически несущие наибольшую ответственность за изменение климата. Миру нужны срочные и решительные действия, чтобы поддержать устойчивое развитие и борьбу с изменением климата. Надеюсь, что по завершению COP29 совместные усилия в борьбе с изменением климата дадут свои плоды", - резюмировал Доменико Летиция.

Напомним, 12 ноября в Баку состоялась церемония открытия Саммита лидеров 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).

Абдул Керимханов