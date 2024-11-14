Новая коллективная количественная цель является ключевым ожидаемым результатом COP29.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо в ходе круглого стола на тему "Трансформационная климатическая деятельность: Перевод акцента с финансовых поступлений на влияние и на каталитическое воздействие многосторонних банков развития".

"Международные финансовые институты (МФИ) оказывают максимальную поддержку странам, где они работают, через финансирование, техническую помощь, мобилизацию грантов и льготного финансирования из других источников. В этом контексте хочу отметить, что мы активно работаем над определением ключевых показателей для оценки и максимизации нашего воздействия. В рамках этой работы мы публикуем наш общий подход к измерению климатических результатов, который включает подробный набор показателей на уровне стран и проектов. Смотря в будущее, мы стремимся использовать наш опыт для увеличения инвестиций в климат, укрепления устойчивых и ощутимых результатов, а также создания и внедрения платформ на уровне проектов и стран, которые способствуют трансформационным изменениям, повышению квалификации рабочей силы и поддержке уязвимых сообществ", - сказала она.

По словам О.Рено-Бассо, банк также расширяет инновационные финансовые инструменты и совершенствует политические подходы для привлечения большего капитала.

"Дамы и господа, перед нами масштабные задачи по климатическому финансированию. Ключевым ожидаемым результатом является новая коллективная количественная цель - NCQG. Мы призываем все стороны достичь амбициозного и сильного соглашения по NCQG. Эта цель критически важна для того, чтобы МФИ могли предоставить больше климатического финансирования и повысить его эффективность, мобилизуя частный капитал и многократно увеличивая воздействие общественных инициатив. Давайте работать ещё теснее, чтобы сделать эту цель реальностью", - подчеркнула Рено-Бассо.