COP29 объединяет бизнесы, финансистов, города, народы вместе

СОР29 объединяет бизнесы, финансистов, города, коренные народы и местные общины вместе.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на, об этом сказал глобальный посол и основатель Ambition Loop Найджел Топпинг на панельной дискуссии на тему "Климатическая платформа COP29 по бизнесу, инвестициям и филантропии".

"И этот аспект, несомненно, так же важен и с каждым годом приобретает всё большее значение, как и сам процесс переговоров. Потому что именно негосударственные участники вместе с национальными правительствами должны объединить усилия для создания правил, мобилизации ресурсов и предоставления масштабного финансирования на цели смягчения последствий и адаптации", - сказал он.

По словам Н.Топпинга, научные рекомендации подсказывают, что мир действительно должен стремиться к тому, чтобы удержать потепление на уровне 1,5 градусов или ниже, насколько это возможно.

"Мы должны избежать наиболее серьёзных человеческих и экономических последствий. Именно об этом аспекте идет 90 процентов всех упоминаний на СОР29", - добавил он.