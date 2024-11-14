Сертификация играет ключевую роль в доверии инвесторов и результатах

Сертификация играет важнейшую роль в создании доверия инвесторов, а также в обеспечении того, чтобы капитал, который направляется на конкретные проекты, приносил реальные результаты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Исполнительный вице-президент по Ближнему Востоку, Каспийскому региону и Африке Bureau Veritas Харрам Маджид на панельной дискуссии на тему "Климатическая платформа COP29 по бизнесу, инвестициям и филантропии".

Он подчеркнул, что по данным последнего отчета Международного энергетического агентства, триллионы долларов будут вложены до 2030 года, чтобы достичь целей по углеродной нейтральности. С таким объемом инвестиций прозрачность становится не просто опцией, а необходимостью.

"Bureau Veritas, являясь мировым лидером в области сертификации, часто называют посредниками доверия, поскольку компания помогает обеспечить прозрачность, что, в свою очередь, способствует созданию согласованности между правительствами, бизнесом, финансистами и другими заинтересованными сторонами. Если рассматривать это с точки зрения бизнеса, то сертификация имеет огромное значение для компаний", - сказал он.

По словам Х.Маджида, сегодня мир сталкивается с огромным вызовом в области углеродных выбросов. 40 процентов мировых выбросов углерода приходится на строительную отрасль. Однако если здание сертифицировано как экологически чистое, это не только снижает потребление энергии на 20-30 процентов, но и обеспечивает более высокую заполняемость, более высокую арендную доходность и, в конечном итоге, более высокую цену актива.

"Таким образом, сертификация начинает оказывать значительное влияние на бизнес", - отметил Харрам Маджид.