Банк АВВ и Европейский банк реконструкции и развития подписали соглашение на 50 млн долларов

14 ноября 2024 года, в рамках "Дня финансов, инвестиций и торговли" на COP29, Банк АВВ и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключили соглашение на сумму 50 миллионов долларов. Церемония подписания прошла в павильоне Банка АВВ, где документ подписали Председатель правления Аббас Ибрагимов и президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо, находящаяся с визитом в Азербайджане в связи с участием в COP29.

Цель соглашения - расширить возможности финансирования торговли. Этот шаг знаменует возвращение ЕБРР на финансовые рынки Азербайджана с крупным инвестиционным проектом после долгого перерыва, что свидетельствует о возросшем доверии к сектору, развитию корпоративного управления в банковской сфере страны и высоком уровне уверенности в перспективах партнерства с Банком АВВ.

Сотрудничество с ЕБРР в области финансирования торговли позволит Банку АВВ расширить возможности для поддержки реального сектора, укрепить международные операции Банка и обеспечить более широкий доступ к финансовым инструментам для предпринимателей, занимающихся внешней торговлей. В особенности это откроет новые возможности для малых и средних предприятий, способствуя их расширению на международных рынках.

Председатель Правления Банка АВВ Аббас Ибрагимов отметил, что соглашение окажет существенное влияние на устойчивое развитие бизнеса в Азербайджане, обеспечивая постоянное участие местных предпринимателей в международной торговле и способствуя улучшению благосостояния граждан страны. "Мы намерены направить эти финансовые ресурсы в первую очередь на проекты, ориентированные на зеленую экономику, с акцентом на сокращение углеродных выбросов и поддержку устойчивых торговых практик", - подчеркнул он.

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо добавила: "Мы уверены, что это соглашение в области финансирования торговли не только поддержит внешнюю торговлю Азербайджана, но и принесет значительную пользу финансовому сектору и его клиентам".

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