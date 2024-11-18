У Азербайджана нет планов по переходу на плавающий курс

Мандат Центрального банка Азербайджана (ЦБА), в первую очередь, заключается в обеспечении макроэкономической стабильности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год" заявил председатель ЦБА Талех Кязимов.

По его словам, будет выбран режим, подходящий для достижения этой цели.

"Сегодня мы думаем вместе с правительством, что для обеспечения макроэкономической стабильности наиболее благоприятен режим фиксированного обменного курса.

У нас нет цели перехода на плавающий обменный курс в 2025 и в последующем году. Как вы видите, в этом году и в последующие годы прогнозируется курс на уровне 1,7 в бюджетных и среднесрочных расходах.

В среднесрочной перспективе мы также считаем режим фиксированного обменного курса благоприятным для обеспечения макроэкономической стабильности", - добавил он.