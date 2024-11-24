Развитие ненефтегазового сектора: Азербайджан укрепляет позиции на мировых рынках

Автор: Габиль Аширов,

Azernews

За первые десять месяцев 2024 года (январь-октябрь) экспорт ненефтяных и газовых товаров из Азербайджана немного вырос. Стоит отметить, что в стране развитие ненефтяного и газового сектора остается ключевым направлением для правительства. Чтобы поддержать рост этого сектора, правительство реализует различные проекты, что приводит к последовательному росту.

Например, ненефтяной и газовый экспорт за последние четыре года значительно вырос и удвоился. Согласно ежемесячному отчету Государственного таможенного комитета Азербайджана, в 2023 году ненефтяной и газовый экспорт Азербайджана составил 3,3 млрд долларов США, что составляет 331 доллар США на душу населения. Однако Азербайджан намерен в ближайшем будущем увеличить этот показатель до более чем 500 долларов США.

В 2024 году Комитет отметил, что ненефтяной и газовый экспорт Азербайджана составил 2,8 млрд долларов США за первые десять месяцев, что на 3,7 процента больше, чем за тот же период предыдущего года. Эта цифра свидетельствует о замедлении роста в этом году. Однако эксперты полагают, что с 2025 года страна вернется на прежний путь.

Как и в предыдущие годы, фрукты и овощи занимают первое место, составляя 19,06 процента ненефтегазового экспорта. За десять месяцев Азербайджан экспортировал фруктов и овощей на сумму 535 миллионов долларов. Следует отметить, что эти секторы являются наиболее динамичными и считаются традиционными в стране. За последние 30 лет экспорт фруктов увеличился в 20 раз, а экспорт овощей - в 378 раз. Динамика роста ни одного другого сектора экономики Азербайджана, кроме нефтегазового, не может сравниться с ростом овощного сектора. К тому же в процентном отношении экспорт фруктов и овощей из Азербайджана значительно превышает показатели соседних Ирана и Турции. Некоторые эксперты полагают, что Азербайджан может еще больше увеличить экспорт фруктов и овощей и превысить один миллиард долларов. Важно помнить, что 20 процентов Азербайджана находились под армянской оккупацией, что препятствовало развитию сектора. Азербайджан освободил эти территории в 2020 и 2023 годах, и их реинтеграция сыграет решающую роль в дальнейшем развитии сектора.

Пластик и изделия из пластика являются еще одним важным сегментом ненефтегазового экспорта, занимая второе место с 333 миллионами долларов. На этот сегмент пришлось 12 процентов ненефтегазового экспорта. Доходы от пластика и его побочных продуктов сократились на 16 процентов в 2024 году. Однако этот сектор быстро растет, а экспорт увеличился в 44 раза за 30 лет.

Алюминий и изделия из алюминия занимают третье место, составив 169 миллионов долларов и составив 6 процентов ненефтегазового экспорта. Экспорт алюминия увеличился на 1,4 процента в этом году. Этот сектор также значительно вырос, с 16-кратным ростом алюминия и его побочных продуктов за 30 лет.

Два других перспективных сектора - хлопок и электроэнергия. Производство и экспорт хлопка сыграли важную роль в истории Азербайджана и также считаются традиционными секторами. В советское время хлопок в Азербайджане называли "белым золотом". К сожалению, после распада Советского Союза сектор рухнул. Однако несколько лет назад Азербайджан реализовал проект по развитию сектора, и экспорт хлопка и его побочных продуктов увеличился до 185 миллионов долларов за первые десять месяцев 2024 года. Еще предстоит пройти долгий путь, но сектор имеет большой потенциал для снижения безработицы в стране.

Что касается выработки и экспорта электроэнергии, 2024 год не был благоприятным для сектора. В этом году экспорт электроэнергии сократился в 3,7 раза, составив 94 миллиона долларов. Как известно, в прошлом году в Турции произошло разрушительное землетрясение, что привело к резкому росту экспорта электроэнергии в братскую страну. Резкий рост в 2023 году и последующее резкое снижение экспорта электроэнергии были ожидаемыми. Однако у Азербайджана есть "зеленые" амбиции по стимулированию сектора за счет выработки электроэнергии из возобновляемых источников и экспорта более 4 ГВт электроэнергии в Европу в 2030-х годах.